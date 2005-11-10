Porta la firma di Tommaso Corazza il gol che ha permesso al Vicenza di strappare un punto contro il Cesena. L'esterno biancorosso, a segno al 67', ha risposto al vantaggio di Dalla Vecchia, realizzando la sua seconda rete in carriera contro la formazione romagnola, la prima da ex. Al termine dell'incontro, il giocatore ha raccontato le emozioni vissute al Menti e analizzato il momento della squadra. "Parto dal gol: è stato un gol importante, perché ci ha permesso di trovare il pareggio, e poi è arrivato contro il mio passato, quindi ha un valore ancora più importante. Riguardo alla partita, abbiamo fatto un po’ fatica nel primo tempo: loro sono stati veramente bravi anche nel possesso e noi forse eravamo un pochino troppo dietro con la linea. Però nel secondo tempo siamo venuti fuori, abbiamo preso coraggio, ed è un peccato perché potevamo fare anche qualcosa in più".

Sulla dinamica della rete e sulla dedica: "Ho seguito l’azione che si sviluppava dall’altra parte e sono stato bravo a raccogliere il rimbalzo e a tirare nel più breve tempo possibile. La dedica va a mia mamma, mio nonno e mia zia, che erano in tribuna, e poi a mio papà e mia sorella".

Corazza sulla reazione del Vicenza: "È un punto che ci deve far ripartire"

"Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, è sotto gli occhi di tutti, però avevamo preparato la partita in questa maniera. Ribadisco: secondo me il Cesena è stato veramente perfetto nel primo tempo, ha sbagliato poco e non ci ha neanche permesso di ripartire come volevamo. Poi nel secondo tempo siamo venuti fuori e forse abbiamo avuto anche un po’ più di coraggio. È normale avere un tempo di adattamento al nuovo allenatore, anche perché ha avuto solo due allenamenti per preparare la gara. Però è un punto che ci deve far ripartire: adesso parte un nuovo percorso, e fare punti è sempre importante".

Vicenza, le prime impressioni su Dionigi: "Ha trasmesso tranquillità"

Corazza ha poi espresso sensazioni positive sul nuovo allenatore biancorosso, evidenziando la capacità del tecnico di trasmettere serenità al gruppo nonostante il poco tempo a disposizione. "Sicuramente positive. Il mister si è presentato con le idee chiare e ha voluto subito trasmettere tranquillità alla squadra, dicendo soprattutto che aveva due giorni per preparare la gara e quindi di stare tranquilli. Ci ha dato due dritte e penso che oggi le abbiamo messe in pratica".

Corazza miglior marcatore del Vicenza: "Spero di fare meglio dell'anno scorso"

Con tre reti all'attivo, l'esterno è attualmente il miglior marcatore dei biancorossi in campionato. "Io cerco di fare il massimo per la squadra. Sono arrivati tre gol e spero che ne arriveranno tanti altri, sia da parte mia sia da parte dei miei compagni. L’anno scorso in Serie B ho segnato cinque gol, quindi spero di fare meglio". Infine, sul clima nello spogliatoio dopo il cambio di guida tecnica: "Non è mai facile, perché lavori con un’altra persona per cinque mesi e cambiare non è mai semplice. Però nello spogliatoio siamo positivi, non possiamo fare altro, ed è importante aver fatto un punto, perché ci dà ancora più entusiasmo per preparare la prossima gara".