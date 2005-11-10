Inter, Luis Henrique può partire a gennaio: la cessione vale 20-25 milioni

Luis Henrique è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione di Cristian Chivu per la trasferta contro l'Atalanta. Il recupero dall'infortunio, tuttavia, non sembra destinato a cambiare le gerarchie sulla fascia nerazzurra. Secondo Tuttosport, l'ex Marsiglia rischia di restare ai margini anche nelle prossime settimane, complice la crescita dei concorrenti. Djed Spence si è ormai imposto sulla destra, mentre Andy Diouf rappresenta un'alternativa preziosa anche a gara in corso. Sull'altra corsia, Federico Dimarco sta ritrovando continuità e rendimento, con Carlos Augusto che ha sfruttato le opportunità ricevute, dimostrando di poter incidere sia da esterno sia da braccetto. Una concorrenza che ha progressivamente ridotto gli spazi per il brasiliano.

Pochi

minuti

per Luis Henrique: a gennaio può partire

I numeri confermano le difficoltà incontrate in questa prima parte di stagione: cinque presenze e appena 209 minuti in Serie A, ai quali si aggiungono soltanto 17 minuti in Champions League. Un impiego limitato che potrebbe spingere il giocatore a valutare nuove opportunità già nella finestra invernale. In estate la Roma aveva mostrato interesse, mentre in precedenza il nome dell'esterno era finito anche sul taccuino di Tiago Pinto per il Bournemouth. Il brasiliano, tuttavia, non aveva manifestato particolare entusiasmo per la destinazione giallorossa e aveva respinto gli approcci dalla Turchia, preferendo attendere eventuali proposte dalla Premier League. Lo scarso minutaggio a Milano potrebbe ora portarlo a rivedere le proprie priorità.

La cessione può finanziare un nuovo acquisto

L'eventuale partenza avrebbe anche un'importante ricaduta economica per il club. Secondo il quotidiano, dalla cessione del giocatore l'Inter potrebbe ricavare una cifra compresa tra 20 e 25 milioni di euro, da reinvestire per rinforzare la rosa. Le risorse potrebbero essere destinate ai reparti che necessitano di nuove alternative oppure consentire alla dirigenza di anticipare la concorrenza per un giovane talento. Molto dipenderà dalle offerte in arrivo e dalla disponibilità del calciatore ad accettare una nuova destinazione. La separazione a gennaio resta quindi un'ipotesi concreta, ma non ancora una decisione definitiva. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Luis Henrique potrà rilanciarsi in nerazzurro o se cercherà altrove maggiore continuità.