A gennaio un bivio: Stankovic e Luis Henrique potrebbero salutare l'Inter in prestito

Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma in casa Inter iniziano già le prime riflessioni sul futuro di alcuni elementi della rosa. Tra questi, riporta il Corriere dello Sport, ci sono Aleksandar Stankovic e Luis Henrique, i due giocatori che finora hanno avuto meno minutaggio a disposizione con Cristian Chivu: appena 89 minuti per il centrocampista serbo e 209 per l'esterno brasiliano.

Stankovic, il prestito per ripartire

La situazione del classe 2005 è legata soprattutto alla grande concorrenza in mezzo al campo. Con sette centrocampisti a disposizione, Stankovic è indietro nelle gerarchie e ha raccolto soltanto sei presenze, una sola da titolare contro il Venezia, gara nella quale è stato sostituito all'intervallo. Dopo aver scelto in estate di restare a Milano per giocarsi le proprie possibilità, a gennaio potrebbe aprirsi la strada di un prestito per ritrovare continuità e aumentare il proprio bagaglio di esperienza.

Luis Henrique, possibile cessione definitiva

Diverso il discorso per Luis Henrique. L'Inter aveva già valutato offerte per il brasiliano nell'ultima sessione estiva e potrebbe tornare a prendere in considerazione una cessione a titolo definitivo per fare cassa. L'ex Marsiglia a destra è stato superato prima da Diouf e poi da Spence, mentre a sinistra deve fare i conti con la presenza di Dimarco e Carlos Augusto. Attualmente fermo per infortunio, così come Stankovic dopo lo stop con la nazionale serba, dovrà sfruttare i prossimi mesi per cambiare la propria situazione.