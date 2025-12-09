Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, Chivu sul rigore: "L'arbitro l'aveva interpretata bene, ma bisogna accettare le decisioni"

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:41Serie A
Antonino Sergi

Le parole di Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Liverpool. "Era giusto un pareggio per come si era messo, abbiamo subito all'inizio la loro pressione ma poi abbiamo trovato la chiave e le giocate giuste. Poi abbiamo fatto due cambi che ci hanno condizionato nel momento clou, eravamo obbligati a non farle. Poi arriva un episodio a fine partita, il secondo nelle ultime due giornate di Champions e non portiamo a casa niente. Abbiamo provato a dare il nostro meglio, abbiamo avuto coraggio di provarci fino in fondo. Dovevamo essere più lucidi in avanti, è stata una partita condizionata dai due cambi".

Sul rigore?
"Commento poco le decisioni arbitrali, io parlo di educazione e su quello che dobbiamo insegnare. L'arbitro l'aveva interpretata bene in partita, poi il VAR quando interviene bisogna capire le dinamiche. Bisogna accettare la decisione arbitrale, dobbiamo combattere contro le ingiustizie e pensiamo a cosa di buono vogliamo fare".

Si aspettava questo Liverpool?
"Ci aspettavamo la loro pressione, la loro intensità. Abbiamo cominciato un po' intimoriti. Abbiamo trovato qualche trama di gioco, nel secondo tempo ci aspettavamo di continuare su quell'energia e abbiamo cercato di farlo. Ma quando sono calate le energie ci siamo abbassati un po' troppo".

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
