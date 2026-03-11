Rakow domani a Firenze, il portiere Zych: "Cresciuto guardando De Gea e Courtois"

"Siamo qui per vincere, sarà difficile ma ci proveremo". Lo dice in conferenza stampa il portiere del Rakow, Oliwier Zych, che domani affronta la Fiorentina al Franchi per l'andata degli ottavi di finale di Conference League. "Lo Jagiellonia (avversario di viola nei playoff che ha vinto a Firenze pure senza passare il turno) ci ha dato tanta fiducia. Domani sfiderò De Gea, anche se non so se giocherà. Sono emozionato, non devo descrivere io il portiere che è stato e che è, sono cresciuto guardando lui e Courtois", alcune delle dichiarazioni riportate da Firenzeviola.it.

Vi siete allenati sui calci piazzati? "Abbiamo guardato le partite della Fiorentina contro lo Jagiellonia, li abbiamo studiati e sappiamo come si muovono sui calci piazzati, anche se loro non hanno fatto tantissimi gol su palla inattiva".

Infine, un commento sulla sfortunatissima prova del portiere Kinsky ieri durante Atletico Madrid-Tottenham di Champions League. "Essere un portiere non è semplice. Gli sono vicino, so cosa significa".