Troppi errori, 0-0 all'intervallo: l'Atalanta deve cambiare atteggiamento nella ripresa

Equilibrio e tanti errori insoliti della Dea, in difficoltà più di quanto ci si potesse aspettare. Il primo tempo tra Union SG e Atalanta termina 0-0: i belgi partono con grande energia e determinazione, sfruttando le leggerezze di Hien e gli errori di comunicazione tra i reparti. Clamorosa l'occasione dopo pochi istanti: Florucz, servito dallo svedese, salta Sportiello e conclude a porta libera, ma lo stesso Hien si riscatta e salva sulla linea.

La formazione di Raffaele Palladino vive momenti di confusione, con alcuni giocatori - tra cui Musah e Samardzic - poco lucidi nelle scelte tecniche, un dettaglio insolito per una squadra abituata a gestire bene il possesso palla. Nonostante questo, i bergamaschi trovano progressivamente più fluidità e verso la mezz’ora cominciano a guadagnare metri, iniziando a costruire azioni più pericolose, con Lookman, Bernasconi e Krstovic che mostrano lampi.

La partita resta aperta, con la sensazione che la seconda metà possa vedere un'Atalanta più incisiva e determinata a ribaltare l’inerzia dei primi quarantacinque minuti.