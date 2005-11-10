È 0-0 al 45' tra Inter e Stoccarda in Champions League. A partire meglio sono i tedeschi, che al 6' sfiorano il vantaggio con Demirovic, che sfugge ad Akanji e non arriva per questione di centimetri all'appuntamento con il cross di Fuhrich. Poco dopo è un errore di Bisseck a spalancare la strada agli ospiti, con Demirovic che viene liberato al limite, ma Sucic è bravo a rientrare e a murare la sua conclusione. Non è una serata facile per il centrale, che non è perfetto nemmeno al 15', quando respinge malamente un cross e offre a Fuhrich la chance di battere a rete, con Martinez che si oppone alla grande.

La reazione dell'Inter

La più grande occasione della partita capita sui piedi di Spence un minuto più tardi, con l'inglese che viene imbeccato da Esposito e si presenta a tu per tu con Saimen, però inspiegabilmente gli calcia addosso e non sblocca la partita. È un momento positivo per i campioni d'Italia in carica, che costruiscono anche grazie alle palle inattive: sul corner di Barella, Bisseck spizza la sfera sul secondo palo, ma Akanji non riesce a correggere in rete. Gli uomini di Chivu spingono e creano molto nel finale: prima Thuram su un disimpegno sbagliato di Jeltsch trova solo l'esterno della rete da posizione favorevole, poi Barella con l'esterno pennella sul secondo palo, ma il montante e Saimen negano la gioia del gol all'Inter, che chiude così in crescendo.