1-1 all'intervallo tra Paris Saint-Germain e Roma nella gara che si sta giocando al Parco dei Principi valida per la quinta giornata di League Phase di Champions. A decidere la sfida, dopo i primi 45 minuti, sono le reti di Mario Hermoso al 5' e di Ilya Zabarnyi al 31'.

Roma subito avanti

La partita è stata giocata fin dall'inizio a ritmi elevati, con la pioggia che sta cadendo su Parigi che non facilita certo il compito delle due squadre, e la prima occasione ha portato subito al vantaggio dei giallorossi. Azione personale, splendida, da parte di Matias Soule che ha saltato un paio di avversari arrivando sul fondo e crossando all'indietro rasoterra: puntuale l'arrivo al limite dell'area piccola di Hermoso che ha depositato in porta il pallone con il sinistro.

Reazione PSG e disattenzione di Ndicka

Subito il gol i padroni di casa hanno cercato di reagire fin da subito, senza creare troppi grattacapi a Svilar, almeno fino alla mezz'ora, quando Zabarnyi ha trovato il gol dell'1-1 con un colpo di testa su un cross arrivato da un calcio d'angolo battuto dalla destra. Troppo disattento, nell'occasione, Ndicka, che ha lasciato il numero 6 del PSG completamente solo e libero di battere lo stesso Svilar.

Clicca qui per il live testuale di Paris Saint-Germain-Roma a cura di TMW.