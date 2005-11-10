L'Inter perde anche Bastoni: problema muscolare per il difensore, entra Dimarco
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 21:44Serie A
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25.11.2026 21:44Serie A
Chivu costretto a sostituire il classe '99 prima dell'intervallo: nuova tegola dopo gli infortuni di Calhanoglu, Zielinski e Bonny.
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Piove sul bagnato per l'Inter che, con Calhanoglu, Zielinski e Bonny già ai box, perde anche Alessandro Bastoni, che intorno al 40' chiede il cambio per un problema muscolare. Da capire di che cosa si tratta, ma il difensore nerazzurro si tocca il quadricipite sinistro: al suo posto entra Dimarco.
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