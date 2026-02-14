Stop Saelemaekers, il Milan scopre Athekame. Preso perché Doué costava il triplo

Nella serata di ieri Zachary Athekame ha giocato la sua seconda partita consecutiva da titolare. Con Alexis Saelemaekers che s'è infortunato durante la sfida contro il Lecce, Allegri dal secondo tempo della sfida contro la Roma in poi ha gettato nella mischia il classe 2004 elvetico con risultati che, con qualche mese di ritardo, si stanno rivelando finalmente discreti. Autore di una buona prova contro il Bologna, l'ex Young Boys ieri è stato protagonista di un'altra partita convincente condita dal perfetto cross per il gol di Loftus-Cheek. Il suo primo suggerimento vincente nel nostro campionato un girone dopo il primo gol (sempre al Pisa...).

Athekame in estate è arrivato dallo Young Boys per dieci milioni di euro. E' stato ufficializzato dal Milan il giorno di Feragosto, acquistato dopo un paio di trattative serrate col club elvetico. Dopo aver capito che non c'erano margini per abbassare la richiesta dello Strasburgo da 30 milioni di euro per Guéla Doué. Quest'ultimo, classe 2002, è stato per tutto il mese di luglio il primo obiettivo della società rossonera per la fascia destra, il primo nome sul taccuino dopo aver definitivamente salutato Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Kyle Walker. Un profilo ritenuto più pronto da Massimiliano Allegri rispetto a quello dello svizzero. Quando però il Milan ha capito che le richieste del club francese non sarebbero scese ha chiuso per il laterale elvetico che un girone dopo il suo arrivo non è più un oggetto misterioso per i tifosi rossoneri.

"Sostituire Saelemaekers non è facile, ma ci sono diversi giocatori che si fanno trovare pronti quando c'è bisogno", ha dichiarato ieri Athekame prima del fischio d'inizio. Prima di una partita che ha confermato la crescita di un ragazzo di 21 anni che ha ancora tanti passi da fare prima di raggiungere il livello del belga, ma che sta progredendo. Partita dopo partita. Bastava solo dargli fiducia.