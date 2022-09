Inter, Gazzetta dura con Inzaghi: "Ossessione cambi, non sa incidere a gara in corso"

"Ossessione cambi". Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, viene approfondito il momento dell'Inter, sconfitta in quel di Udine prima della sosta. E il tema, inevitabilmente, torna quello del doppio cambio di Bastoni e Mkhitaryan alla mezz'ora, con tanto di reazione furiosa del difensore: "Inzaghi non sa incidere a gara in corsa - è il duro giudizio della rosea, a firma di Filippo Conticello, che prosegue - delle 221 sostituzioni totali di Inzaghi sulla panchina interista, ben 43, quasi un quinto, hanno coinvolto giocatori precedentemente ammoniti. Ma oltre ai cambi istintivi alla mezz'ora, ieri hanno spiazzato anche quelli successivi. Come sempre, non hanno portato a un cambio di spartito a concerto in corso". Il pensiero, chiosa il quotidiano, torna al celebre derby del 5 gennaio, quello della girata di GIroud e di Calhanoglu-Perisic fatti uscire nel momento migliore dell'Inter.