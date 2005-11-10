Massini: "Il Var ha cambiato il modo di arbitrare e a questo punto non si può tornare indietro"

L'attuale reggente dell'AIA Francesco Massini ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "La tecnologia non de-

ve sostituire l’arbitro ma deve metterlo nelle condizioni di decidere meglio. Il Var ha cambiato il modo di arbitrare e a questo punto non si può certo tornare indietro.

Proprio per questo siamo favorevoli a sperimentare la possibilità per le società di chiedere la revisione dell’episodio, con regole chiare e un numero limitato di richieste, evitando interruzioni continue. Sarebbe certamente un modo per aumentare trasparenza e fiducia. Così possiamo mettere tutti nelle condizioni di sapere che quello strumento, in quella determinata situazione, è stato utilizzato nella maniera corretta".

"Sulla violenza nei confronti dei direttori di gara va detta una cosa: come si può pensare che picchiare un giovane arbitro sia soltanto un problema dell’Associazione Italiana Arbitri? È un problema di tutto il calcio, dello Stato; è un problema della società in cui viviamo. Per questo proponiamo di rendere obbligatori gli impianti di videosorveglianza in tutti gli stadi per prevenire le aggressioni e individuare con certezza i responsabili degli episodi di violenza".