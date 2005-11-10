Juventus, per gennaio priorità al terzino sinistro: sempre di moda il nome di Tagliafico

Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma ci sono club che sanno già come muoversi e quali siano le loro priorità. Tra questi la Juventus, che in estate non è riuscita e centrale tutti gli obiettivi in termini di acquisti e che nella sessione invernale intende rimediare completando la rosa a disposizione di Spalletti. Un tassello che manca è quello del terzino sinistro difensivo per giocare a 4 dietro e, in questo senso, le idee sono chiare.

Come riporta Tuttosport, l'obiettivo numero uno resta Nicolas Tagliafico. Un giocatore che, sul finire dell'ultima sessione di mercato, sembrava già di fatto vestito di bianconero. Il suo arrivo però era subordinato all'uscita di Cabal e, siccome alla fine il colombiano è rimasto a Torino, non è arrivata la tanto attesa fumata bianca.

L'argentino ex Ajax, attualmente al Lione, rimane però in cima alla lista dei desideri juventini. Ieri sera non è stato convocato nel match tra Lione e Lens perché arrivato solo il giorno prima dagli impegni della Nazionale, dopo la partita d’addio di Messi alla Seleccion. In questo inizio di stagione ha messo insieme appena 3 presenze: segnale che non sia esattamente al centro del progetto OL.