Simone Inzaghi doveva rimanere in Arabia un altro anno. Anche perché guadagna 26 milioni

Nella prossima estate Simone Inzaghi tornerà, quasi certamente, in Europa. Dopo due stagioni da 26 milioni di euro all'anno, all'Al Hilal, il suo accordo scadrà e non è detto che venga rinnovato. Nella scorsa estate c'erano già state voci di addio, soprattutto perché l'Al Hilal aveva cambiato proprietà e non erano piaciuti gli acquisti in particolare di Darwin Nunez e Akçiçek. Per non perdere i propri privilegi economici - con la tassazione a zero euro in Arabia Saudita - Simone Inzaghi non aveva nessuna voglia di andare via. E probabilmente la questione economica ha avuto un peso anche per lo stesso club che avrebbe comunque dovuto corrispondere certe cifre.

Le parole dell'agente Pastorello

"Un anno di esperienza gli è servito tanto, poi a fine anno si tireranno le somme, non è chiuso né in un senso né nell'altro, poi ci sarà ovviamente anche da considerare la volontà del club. Ogni estate ci sono quattro o cinque club che lo cercano, anche dall'Italia, anche quest'estate, ma non c'è stato bisogno neanche di approcciare perché la sua volontà era quella di rimanere".

Diverso nel 2027

A questo punto è normale pensare che un grande club, nella prossima estate, possa puntarci. Soprattutto chi dovrebbe fallire, dal Milan alla Juventus, passando per il Napoli. Per ora è decisamente troppo presto, ma non è impensabile un'esperienza all'estero, magari in Premier.