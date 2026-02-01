Boga sta per firmare il contratto con la Juventus. Terminate le visite mediche
Terminate le visite mediche con la Juventus di Jeremie Boga, che adesso la società bianconera si prepara a rendere ufficialmente un proprio calciatore, con la firma del contratto in sede. La Vecchia Signora lo acquisisce dal Nizza a titolo temporaneo, con l'inserimento di un diritto di riscatto da 5 milioni di euro.
Dietro alla partenza di Boga dal Nizza c'è anche una situazione ambientale piuttosto delicata, visto che alcuni tifosi della squadra transalpina hanno aggredito lui e un altro compagno di squadra a inizio dicembre, di ritorno dalla sconfitta incassata a Lorient. Episodio che ha lasciato seri strascichi e indotto il calciatore a dire addio al Nizza. Domandando anche la risoluzione del contratto con il club di Ligue 1, senza però ottenerla. Adesso il francese ex Sassuolo e Atalanta firmerà con il club bianconero per essere il vice Yildiz, in una situazione che potrebbe portare anche Adzic a un prestito altrove.
Per Boga, come scritto, si tratta appunto di un ritorno in Italia e in Serie A, contesto nel quale ha già raccolto 149 partite ufficiali con le maglie del Sassuolo (102) prima e dell'Atalanta (47) poi. Nell'estate del 2023 l'esterno classe 1997 aveva lasciato il nostro paese, approdando al Nizza per 17,5 milioni di euro. Due anni e mezzo più tardi, eccolo che fa il suo ritorno nello Stivale.