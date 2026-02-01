TMW Boga sta per firmare il contratto con la Juventus. Terminate le visite mediche

Terminate le visite mediche con la Juventus di Jeremie Boga, che adesso la società bianconera si prepara a rendere ufficialmente un proprio calciatore, con la firma del contratto in sede. La Vecchia Signora lo acquisisce dal Nizza a titolo temporaneo, con l'inserimento di un diritto di riscatto da 5 milioni di euro.

Dietro alla partenza di Boga dal Nizza c'è anche una situazione ambientale piuttosto delicata, visto che alcuni tifosi della squadra transalpina hanno aggredito lui e un altro compagno di squadra a inizio dicembre, di ritorno dalla sconfitta incassata a Lorient. Episodio che ha lasciato seri strascichi e indotto il calciatore a dire addio al Nizza. Domandando anche la risoluzione del contratto con il club di Ligue 1, senza però ottenerla. Adesso il francese ex Sassuolo e Atalanta firmerà con il club bianconero per essere il vice Yildiz, in una situazione che potrebbe portare anche Adzic a un prestito altrove.

Per Boga, come scritto, si tratta appunto di un ritorno in Italia e in Serie A, contesto nel quale ha già raccolto 149 partite ufficiali con le maglie del Sassuolo (102) prima e dell'Atalanta (47) poi. Nell'estate del 2023 l'esterno classe 1997 aveva lasciato il nostro paese, approdando al Nizza per 17,5 milioni di euro. Due anni e mezzo più tardi, eccolo che fa il suo ritorno nello Stivale.