Un Moreira imprendibile trascina il Milan nel derby: Inter sotto 3-1 a fine primo tempo

A poche ore di distanza dalla presentazione del progetto fatto insieme per il nuovo stadio, Milan e Inter si ritrovano sul prato del Meazza che saluteranno entro cinque anni per il primo derby di questo campionato. In sede di formazione c'è qualche sorpresa e riguarda l'Inter e le scelte di Chivu: esordio da titolare in A con i nerazzurri per Spence, Diouf viene avanzato in una zona ibrida tra trequartista e seconda punta, a sinistra c'è Carlos Augusto e non Dimarco. Amorim presenta il Milan con un 4-3-3 che in fase di non possesso diventa un 3-5-2.

Partenza turbo del Diavolo

Si comincia ed è il Milan a prendersi di prepotenza il centro della scena. Fresco di rinnovo fino al 2031 da un giorno, l'americano Pulisic stappa già il match dopo 4 minuti, incornando col timing giusto un cross al bacio di Moreira. Quest'ultimo è scatenato e al 10' offre già il secondo assist della sua serata inventando uno schema dalla bandierina per Rabiot, che partorisce un tocco a metà tra un tiro e un cross. È quanto basta per lasciare Martinez di sacco e segnare il 2-0.

Bastoni accorcia, Moreira fa tre

Attutito lo scossone, l'Inter inizia a fabbricare una reazione. E dopo un piccolo rodaggio, sfrutta anch'essa un calcio d'angolo: pennella Calhanoglu, trovando Akanji sul primo palo per una sponda che libera Bastoni tutto solo al tap-in aereo in solitaria che riapre i giochi a metà primo tempo e manda in archivio il primo quarto di derby con tre gol segnati e tanto ritmo da entrambe. L'Inter naturalmente prova a insistere nella spinta, al 33' serve un miracolo di Maignan per impedire a Spence di festeggiare il suo primo gol in nerazzurro. I rossoneri abbassano il baricentro e lasciano spazio alle iniziative interiste, provando a ripartire in verticale negli spazi. Su una di queste situazioni Musah guadagna fallo su contatto con Barella, si presenta a calciare la punizione da 25 metri un ispiratissimo Moreira, che si conferma fin qui MVP del derby segnando con un mancino fatato il 3-1 che è anche il risultato sul quale si è chiuso il primo tempo.

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