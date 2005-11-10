Spalletti: "Quello che fai alla Juventus lo ritrovi in ogni angolo della tua vita"

"Ci vuole una squadra con equilibrio perché andremo a giocare una partita difficilissima". Luciano Spalletti presenta così la sfida contro il Napoli e carica la Juventus in vista del match di domani dell'Allianz Stadium in conferenza: "Non ci sarà un pezzo di campo dove temere o dove attaccare perché non ci sarà tempo. Non ci sarà tempo per le riunioni di squadra e parlare".

Aveva già vissuto una situazione simile?

"Ci sono già passato da diverse parti, perché ho avuto la fortuna di allenare squadre che hanno lottato per vincere o squadra dove dovevo sistemare la classifica. Per me non fa differenza la categoria, anche se fa più cassa di risonanza. La Juve ha 8 milioni di tifosi, la risonanza è più battente. Quello che fai lo ritrovi in ogni angolo tu vada a cercare per vivere una vita normale. È una situazione che ho rivissuto e che penso non sarà neanche l’ultima. Succede così nel calcio".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Luciano Spalletti.