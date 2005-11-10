Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha scoperto il vaso di Pandora e ammesso che il bomber del Monza sia di gradimento non solo in casa nerazzurra: "Varela è un giocatore che non piace solo all'Inter, ma a tante squadre. Normale che, vista la vicinanza con Monza, il mio direttore sportivo vada a vedere queste partite. Varela è una sorpresa molto bella per la Serie A". D'altronde l'attaccante portoghese alla sua prima stagione in Serie A sta raggiungendo numeri paurosi, con 13 gol in 12 partite disputate con la maglia del Monza tra tutte le competizioni. Secondo solo a Malen (Roma) per quota reti in campionato.

Dopo poco più di tre mesi di lavoro al Milan, molti si domandano se Ruben Amorim possa correre per lo Scudetto insieme a Inter, Roma e Lazio quest'anno, ma il tecnico portoghese - alla vigilia del match di Europa League contro l'Olympiacos - è rimasto fedele a quanto dichiarato anzitempo: "Non ho cambiato idea. Quest'anno è difficile, ma se abbiamo la possibilità di lottare lo faremo. Non cambierò per i complimenti, perché aspetto ed anche voi state aspettando (le critiche, ndr). Domani dobbiamo vincere, perché se non lo facessimo... sono pronto per questo".

Il Como ha depositato il progetto per il nuovo stadio lo scorso 13 novembre. Secondo quanto riferito da La Provincia di Como, questo dovrà essere ora esaminato dagli uffici comunali competenti. L'annuncio è arrivato durante una seduta del Consiglio comunale, il capogruppo di Svolta Civica Vittorio Nessi in merito alla discussione portata avanti sul "Sinigaglia", ha chiesto aggiornamenti al sindaco Alessandro Rapinese dei tempi e dello stato di fatto sulla questione stadio. "Appena gli uffici mi daranno la pratica, quella mattina farò colazione un po’ più in fretta, convocherò un po’ prima la giunta, e via, lo stadio è fatto e sarà per sempre", ha detto il primo cittadino lariano. A quel punto Nessi ha svelato: "La pratica è stata protocollata il 13 novembre e il fatto che il sindaco faccia apparentemente finta di non sapere dovendo rispondere a un’interrogazione non depone a suo favore".