Champions, i parziali: tutto facile per l'Atletico, Bayern, Sporting e Liverpool avanti
Michele Pavese
Sono terminati i primi tempi delle sfide serali di Champions League. Nessun problema per l'Atletico di Simeone, avanti 2-0 contro il Viking grazie alla reti dei due attaccanti. Liverpool avanti a Bruges, così come il Bayern sul campo del Lilla di Davide Ancelotti. Bene anche lo Sporting di Fonseca, che ha sbloccato la sfida contro il Manchester United.
Atletico Madrid - Viking 2-0: 19' Sorloth, 24' Alvarez
Bruges - Liverpool 0-1: 13' Isak
Inter - Stoccarda 0-0
Lilla - Bayern Monaco 0-1: 15' Upamecano
PSG - Roma 1-1: 5' Hermoso, 31' Zabarnyi
Shakhtar - Fenerbahce 0-0
Sporting - Manchester United 1-0: 33' rig. Suarez
Terminate
Sabah - Barcellona 1-4: 31' e 51' Gordon, 55' Adeyemi, 60' Gabriel Jesus, 63' Mickels (S)
Slavia Praga - Villarreal 0-1: 62' Buchanan