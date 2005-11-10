Inter, indolenzimento al quadricipite sinistro per Bastoni: verrà valutato nelle prossime ore
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 22:01Serie A
autore Alessio Del Lungo
25.11.2026 22:01Serie A
Il difensore nerazzurro ha chiesto il cambio intorno al 40' per un problema muscolare: al suo posto Chivu ha inserito Dimarco.
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Arrivano novità per quanto riguarda il problema accusato da Alessandro Bastoni. Secondo quanto raccolto da TMW, per il difensore classe '99 si tratta di un indolenzimento al quadricipite della gamba destra: la speranza da parte dello staff medico dell'Inter è che non si tratti di un guaio muscolare che possa tenerlo fuori per un periodo lungo. Seguiranno aggiornamenti.
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