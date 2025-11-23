Turchia, il Fenerbahce a -1 dal Gala. Marcatori: Icardi insegue Shomurodov
Il Fenerbahce supera 5-2 il Rizespor tenendo così il passo della capolista Galatasaray. Doppietta di Asensio, gol di Talisca, En-Nesyri e del "milanista mancato" Archie Brown per il Fenerbahce, reti di Sowe e Laci per il Rizespor. Vediamo di seguito tutti i risultati della tredicesima giornata della Super Lig turca, con la classifica aggiornata e la classifica marcatori.
Gare di sabato
Kayserispor - Gaziantep 0-3
Eyuspor - Karagumruk 1-1
Galatasaray - Gençlerbirliği 3-2
Gare di domenica
Goztepe-Kocaelispor 0-0
Alanyaspor-Kasimpasa 1-2
Besiktas-Samsunspor 1-1
Rizespor-Fenerbahce 2-5
In programma lunedì
Konyaspor-Antalyaspor ore 18
Istanbul Basaksehir-Trabzonspor ore 18
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Galatasaray 32 punti
2. Fenerbahce 31
3. Trabzonspor 25*
4. Samsunspor 24
5. Goztepe 23
6. Gaziantep 22
7. Besiktas 21
8. Alanyaspor 15
9. Kocaelispor 15
10. Konyaspor 14*
11. Rizespor 14
12. Istanbul Basaksehir 13*
13. Kasimpasa 13
14. Antalyaspor 13*
15. Genclerbirligi 11
16. Eyupspor 9
17. Kayserispor 9
18. Karagumruk 8
La classifica marcatori in Super Lig turca
8 gol: Shomurodov (Istanbul Basaksehir) e Onuachu (Trabzonspor)
7 gol: Icardi (Galatasaray), En-Nesyri (Fenerbahce)
6 gol: Asensio e Talisca (Fenerbahce), Nayir (Konyaspor)