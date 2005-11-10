Inter, Pavard pensa alla sfida contro il Brugge: "Sarà importante partire bene"

Cinquantesima gara in Serie A per Benjamin Pavard. Il difensore nerazzurro ha commentato questo traguardo intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine del match contro il Parma: "Non sapevo che fosse la mia cinquantesima partita onestamente. Chiaramente ne sono orgoglioso e spero che nel prossimo periodo sapremo fare meglio".

Nonostante la tanta concorrenza ti stai ritagliando il tuo spazio. Come vivi questa situazione?

"Bisogna continuare così. Io da difensore speravo di portare a casa un cleen sheet Siamo stati bravi a segnare quando c'era bisogno di farlo".

Ci sono nove partite da affrontare nelle prossime settimane. Con che spirito le affrontate?

"Sarà importante partire bene contro il Club Brugge. Poi ci saranno tante partite da affrontare con il giusto spirito".