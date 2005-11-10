Inter, Pavard: "Contento di essere tornato. Nazionale? Vediamo... non mi metto pressioni"

Benjamin Pavard ha parlato in conferenza stampa da San Siro dopo Inter-Parma 3-0: "Sono contento di essere tornato, di giocare a San Siro davanti a questo pubblico. Oggi è arrivato anche il clean sheet".

L'approccio è stato diverso oggi.

"Sicuramente abbiamo lavorato su questo aspetto. Sono contento della squadra, continuiamo così".

La Nazionale francese.

"La Francia è la Francia. Vediamo cosa arriverà in futuro, io sono contento all'Inter. Non mi metto pressioni particolari".

La differenza nella preparazione della stagione e le novità dei nuovi compagni.

"Chivu lo conosco, ha un rapporto stretto con i giocatori. E' molto positivo. Sono molto contento di essere qui", si legge su FcInterNews.it.