Inter, Pavard: "Contento di essere tornato. Nazionale? Vediamo... non mi metto pressioni"
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Simone Lorini
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Oggi alle 00:08Serie A
autore Simone Lorini
11.10.2026 00:08Serie A
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Benjamin Pavard ha parlato in conferenza stampa da San Siro dopo Inter-Parma 3-0: "Sono contento di essere tornato, di giocare a San Siro davanti a questo pubblico. Oggi è arrivato anche il clean sheet".
L'approccio è stato diverso oggi.
"Sicuramente abbiamo lavorato su questo aspetto. Sono contento della squadra, continuiamo così".
La Nazionale francese.
"La Francia è la Francia. Vediamo cosa arriverà in futuro, io sono contento all'Inter. Non mi metto pressioni particolari".
La differenza nella preparazione della stagione e le novità dei nuovi compagni.
"Chivu lo conosco, ha un rapporto stretto con i giocatori. E' molto positivo. Sono molto contento di essere qui", si legge su FcInterNews.it.
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