Cremonese, Fulignati: "Pareggio che ci teniamo stretti. Assenze? C'è bisogno di tutti"

Il portiere della Cremonese Andrea Fulignati è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro l'Arezzo, valido per la 6ª giornata di Serie BKT 2026/27 e terminato 0-0.

Andrea, quello di oggi è un punto ottenuto con sofferenza…

“Sono contento dell’ultima mezz’ora, è un punto che ci teniamo stretti e che non era facile da ottenere per come si era messa la partita contro una squadra valida. Ci portiamo a casa gli aspetti positivi, come la porta inviolata”.

Cos’è mancato oggi? Le occasioni sono state poche e l’espulsione è parsa evitabile…

“Non è il momento di dare addosso, sono cose che possono succedere. Sicuramente l’inizio della ripresa è stato più complicato del primo, ma giocavamo su un campo non semplice in cui per esempio il Palermo ha vinto solo all’ultimo minuto. Ci può stare che nel secondo tempo non si abbia lo stesso predominio del primo, speravo potesse andare diversamente ma con l’espulsione le cose sono cambiate”.

Una partita inizialmente in controllo, nel secondo l’Arezzo è cresciuto e hai fatto una parata importante…

“Sapevamo che era una trasferta su un campo difficile, loro ci aspettavano bassi e non era facile trovare gli spazi giusti. I presupposti c’erano, abbiamo anche rischiato poco. Il secondo tempo è iniziato diversamente rispetto al primo, l’Arezzo si è fatto vedere di più ma a parte la mia parata non ci sono state grande occasioni. È un punto che ci prendiamo”.

Pensi che la squadra sia stata lenta a centrocampo?

“Non ho avuto questa sensazione, l’Arezzo ha fatto una gara molto accorta e si abbassava molto quando avevamo palla. Essere veloci e fluidi in queste condizioni non è facile e rischia di concedere delle ripartenze, spesso abbiamo cercato di cambiare posizione e loro sono rimasti schiacciati”.

Hai fatto parte di un gruppo che a Cremona ha vinto. Cosa deve fare questa Cremo per tornare in alto?

“Due anni fa abbiamo fatto bene soprattutto nella seconda parte di campionato, all’inizio abbiamo avuto delle difficoltà. Anche quest’anno le abbiamo avute, ma sta tutto nel rimanere compatti, avere entusiasmo e fare punti anche in partite che in altri casi si sarebbero perse. Sono convinto che il lavoro che abbiamo intrapreso con mister Pecchia sia quello giusto, la squadra ha bisogno dell’episodio giusto che permette di ritrovae l’entusiasmo giusto e ripartire”.

La solidita difensiva è uno dei punti di forza di questa squadra?

“Sicuramente, avere una squadra individualmente forte e che concede poco è sicuramente una buona base sulla quale dobbiamo lavorare per migliorarci sempre”.

Quanto conterà poter recuperare gli assenti in vista dei prossimi impegni?

“Tanto, per il nostro campionato c’è bisogno di tutti. Oggi il mister ha dovuto fare i conti con quello che è successo negli ultimi giorni, speriamo di recuperare presto gli altri in modo che possano tutti dare una mano”.