Pizzi sull'Inter: "Pio Esposito? Siamo davanti a un giocatore speciale"

Fausto Pizzi, ex calciatore, è stato ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com. E la prima domanda è stata su Gasperini: "Ho avuto il piacere di vederlo ai tempi del Genoa. Faceva sedute di forza, poi le partitelle intense. Nel sviluppare la forza è incredibile, ma poi lascia la libertà di esprimere il talento ai suoi. Mi piace il suo metodo di lavoro. Vedevi un gruppo che ci credeva e si divertiva. E quando vedi che la domenica vai forte, capisci che ti sei allenato bene e segui ancor di più l'allenatore. Nel suo percorso aver fatto il settore giovanile e aver coltivato le qualità individuali gli è servito nel migliorare il suo metodo di lavoro".

Inter, possono far male tutti questi paragoni per Pio Esposito?

"Sono i media che li fanno. ovvio che lui li ascolta, un accostamento a un grande giocatore fa sempre piacere. A fine carriera parleremo di Pio Esposito e sarà accostato a un giovane emergente. Lui nel settore giovanile ha fatto sempre parlare di sè, chi lo aveva sapeva che aveva qualcosa di speciale. Spicca la maturità nel gioco. Vieri è esploso più tardi, lui invece ha avuto un grande impatto subito. Gioca senza paura, siamo davanti a qualcosa d'importante. Ha una concorrenza incredibile ma le partite sono tante e avrà i suoi spazi".