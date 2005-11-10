Il tecnico del Bologna Raffaele Palladino commenta così in sala stampa la gara pareggiata per 1-1 contro l'Udinese: "Credo che quella di oggi sia stata una partita equilibrata - ha esordito -. Il campo era molto pesante e la partita è diventata sporca e di poca qualità tecnica. Le condizioni meteorologiche hanno avvantaggiato l'Udinese. Nel primo tempo eravamo lunghi e disuniti e abbiamo rischiato qualcosina, nel secondo tempo abbiamo subito il pareggio nel nostro miglior momento in cui avevamo sfiorato anche il raddoppio. Quando non si può vincere, l'importante è non perdere e muovere la classifica".

Le difficoltà dei felsinei

Quanto rammarico c'è per aver perso due punti con Torino e Udinese in casa?



"Quella con il Torino era la mia prima partita e non la considero nemmeno. Quella di oggi è stata una gara equilibrata ed il pareggio mi sembra giusto".

Le stanno mancando i gol degli attaccanti?

"Ci mancano i gol delle nostre punte. Oggi abbiamo tirato 18 volte in porta. Dobbiamo alzare lo score dei nostri attaccanti. Odgaard è adattato da centravanti e ha fatto un grande lavoro per la squadra, Piccoli è entrato bene ma la partita era sporca".

Dove ha sofferto di più il Bologna?

"L'Udinese si è presentata senza Davis e quindi senza punti di riferimento in avanti. Abbiamo sofferto la profondità di Zaniolo ed Ekkellenkamp, ma solo perché eravamo lunghi e sfilacciati e mancava comunicazione tra i reparti. Nel secondo tempo abbiamo accorciato gli spazi".