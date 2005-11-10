Alphadjo Cissé continua a lasciare il segno. Entrato dalla panchina nella sfida contro il Frosinone, il talento del Milan ha trovato il gol del 4-1, raggiungendo quota sei reti in campionato e nove complessive in stagione. Al termine della gara vinta 5-1 dai rossoneri, il classe italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo percorso e del rapporto con il gruppo.

"Sono sempre a disposizione della squadra"

Interrogato sul ruolo preferito, Cissé ha spiegato: "Cerco sempre di dare il mio apporto in tutte le posizioni. Sicuramente anche io preferisco giocare in una posizione tutta mia, però sono sempre a disposizione in tutti i ruoli". Poi, sorridendo, ha evitato di svelare la sua scelta: "Quale posizione? Non la dico".. Il giovane attaccante ha poi parlato degli aspetti in cui vuole migliorare: "Devo crescere in tanti altri aspetti. Segnare è sempre molto bello, però vorrei aggiungere anche qualche assist per i compagni. La cosa più importante era portare a casa i tre punti e oggi ci siamo riusciti".

Il ruolo e l'aiuto di Gabbia

Cissé ha anche raccontato l'importanza dell'inserimento nel gruppo rossonero: "Sicuramente penso a Gabbia. Arrivavo dalla Serie B e ambientarsi in questo ambiente non è mai facile, ma ho avuto compagni che mi hanno accolto molto bene. Lui soprattutto mi ha aiutato e per me è stato tutto più semplice". Infine, sulla possibilità di giocare da centravanti, ha ammesso: "Preferisco giocare sulla trequarti perché voglio sempre cercare la giocata e far divertire le persone. Però magari, chissà, farò anche la punta".