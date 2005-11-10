Il tecnico dell'Udinese Paolo Zanetti parla così in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto sul campo del Bologna: "Non è stata una settimana facile: loro venivano da quattro vittorie ed erano in hype - ha esordito -. Oggi bisognava tirare fuori qualcosa di più e i ragazzi lo hanno fatto. Abbiamo abbassato la presunzione e alzato il livello di umiltà. Dal Dall'Ara mi porto via il bellissimo contatto che abbiamo avuto a fine partita con i nostri tifosi che hanno riconosciuto il nostro impegno".

Le scelte di formazione

"Penso che Lovric deve essere centrale nel nostro centrocampo. È un ragazzo di qualità che ha anche un grande cuore. La scelta di Abankwah è nata perché in Nazionale l'ho visto giocare da quinto e l'ho schierato perché conosco benissimo Cambiaghi e sapevo che non dovevamo concedergli corsa perché anche solo in 5 metri è capace di bruciarti".

Perché senza Davis non ha schierato Bayo dall'inizio?

"Bayo vive di strappi e di corsa e nelle ultime 8 partite ha fatto 31 minuti complessivi. Sarebbe stato un cambio annunciato. Per questo ho scelto di partite senza punte, anche perché l'avevamo preparata cercando la profondità di Zaniolo ed Ekkelenkamp. Secondo me la scelta che ho fatto è stata giusta. Davis dovrà essere valutato giorno per giorno perché ha avuto una ricaduta in un punto diverso rispetto al precedente infortunio: va aspettato per poi averlo nel momento più importante della stagione. Dovremo sopperire ad un'assenza importante".