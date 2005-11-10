Quale Inter nascerà nell'immediato futuro? Secondo quanto rivelato da La Repubblica, in realtà a gennaio potrebbe arrivare un addio pesante, perché per operare in entrata il club nerazzurro deve completare uscite importanti. Chi? Si tratterebbe di Yann Bisseck: il centrale tedesco ha rinnovato fino all'estate del 2031, ma saluterà solamente in caso di proposta ritenuta congrua dai vertici di Viale della Liberazione. Questo però porterebbe la dirigenza a virare su un nuovo acquisto in difesa. Specialmente perché anche John Stones potrebbe salutare, seppur a fine stagione, nonostante l'accordo firmato lo scorso luglio fino al 2028. Ma l'infortunio che ha tenuto a lungo out l'inglese finirà nel calderone delle valutazioni.

Un biancoceleste

Stando al quotidiano milanese, sono due i nomi al momento nel mirino del presidente Giuseppe Marotta e vengono entrambi dalla Capitale. Seppur da club differenti. Infatti un profilo sarebbe quello di Oliver Provstgaard: il difensore danese, classe 2003, sta facendo le fortune della Lazio di Gennaro Gattuso. Per cavalcare l'onda della plusvalenza, il club di Claudio Lotito sarebbe aperto a trattare una cessione a gennaio per 40 milioni di euro, ma non è escluso che i discorsi vengano posticipati nel mercato estivo.

Un giallorosso

L'altro iniziato speciale sarebbe Mario Hermoso. Lo spagnolo ha un contratto con la Roma in scadenza a fine stagione (giugno 2027), con un ingaggio da 3,5 milioni di euro all'anno più bonus. Il club giallorosso in realtà starebbe spingendo per siglare il rinnovo fino al 2029 con eventuale opzione fino al 2030, dopo essere diventato uno degli elementi cardine della formazione di Gian Piero Gasperini. L'Inter dunque guarderà interessata agli sviluppi, magari tentando l'inserimento qualora sorgessero perplessità circa il rinnovo. A parametro zero sarebbe un ingaggio prelibato, alla Henrikh Mkhitaryan nell'estate 2022.