Inter, Provstgaard obiettivo per la difesa ma Lotito spara altissimo. L'ha chiesto Chivu
Simone Lorini
Anche l'Inter pensa a Oliver Provstgaard, grande rivelazione con la maglia della Lazio. Il nativo di Copenaghen avrebbe conquistato gli osservatori nerazzurri, secondo La Repubblica: la squadra meneghina sarebbe interessata a lui per sistemare la propria retroguardia, su richiesta esplicita di Cristian Chivu, che in lui vedrebbe la soluzione ideale per un ruolo ad oggi senza un reale proprietario.
Lotito però rappresenta un ostacolo non da poco Il presidente della Lazio non svende i propri gioielli, a maggior ragione oggi che stanno sfoderando prestazioni sorprendenti. E secondo la testata la richiesta per privarsi del nazionale danese a gennaio sarebbe di ben 40 milioni di euro. Per questo, sempre in ottica difesa, in Viale della Liberazione si continua a monitorare la situazione di Mario Hermoso, il cui contratto con la Roma scadrà nel giugno 2027. Ad oggi non c'è un accordo tra le parti ma la volontà sembra quella di trovarlo. Ad ogni modo, in caso di mancata intesa, il club nerazzurro potrebbe avanzare un'offerta.