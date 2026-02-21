Inter, Chivu e il sostituto di Lautaro. QS in prima pagina: "L'altra Inter per ripartire"
"L'altra Inter per ripartire" così l'edizione oggi in edicola di QS Sport. Il quotidiano dedica spazio in prima pagina a Chivu e i suoi, impegnati questa sera a Lecce. Per l'occasione, il tecnico dovrà fare a meno di Lautaro Martinez - out un mese per infortunio - e pensare a un'altra Inter per affrontare questa e le prossime sfide, con l'obiettivo di allungare sempre di più l'attuale distacco di 10 punti sul Milan.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
