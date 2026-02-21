Lecce-Inter. Lautaro ai box, Chivu si affida a Pio per il +10

L’Inter si presenta a Lecce con l’obiettivo di blindare il primato e scappare a +10 sul Milan, nonostante l'assenza pesante di Lautaro Martinez, fermato da un risentimento muscolare. Chivu si affiderà quindi alla coppia composta da Thuram e Pio Esposito, un tandem che finora ha sempre garantito successi e una media realizzativa altissima. Il giovane talento nerazzuro è infatti reduce dal gol pesante contro la Juventus, ed è l’uomo del momento in un attacco nerazzurro che vanta il primato di più prolifico della Serie A.

La sfida del Via del Mare rappresenta però anche un’insidia psicologica, stretta tra lo sbalzo termico post-Norvegia e l’imminente ritorno di Champions contro il Bodø/Glimt. Chivu predica concentrazione tra i suoi per evitare cali di tensione e proseguire una marcia esterna che vede l'Inter reduce da otto successi consecutivi. In un campionato finora dominato, i nerazzurri cercano l'ennesima prova di forza per scaricare tutta la pressione sul Milan, atteso domani dal match contro il Parma. Lo riporta il Corriere dello Sport.