Nell'Inter che sfiderà lo Stoccarda in Champions il titolare sulla fascia destra sarà ancora una volta Djed Spence. Cristian Chivu da quando l'inglese si è ristabilito dall'infortunio lo ha schierato praticamente sempre, preferendolo ad Andy Diouf, vera e propria sorpresa dell'avvio di stagione dei nerazzurri. Convocato anche da Zidane con la Francia, è curioso come l'ex Lens abbia praticamente smesso di giocare.

Il minutaggio è un caso

Nel mese di novembre l'Inter ha affrontato Feyenoord, Como e Atalanta e Diouf è rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro in Olanda e a Bergamo, subentrando per 3 minuti nel match di San Siro vinto 2-0. Oggi un po' tutti si aspettavano che potesse riprendere il suo posto, anche in una logica di turnazioni quasi obbligatorie a causa delle tante partite, ma Chivu lo ha relegato ancora al ruolo di riserva.

Il futuro

Diventa dunque una domanda logica quella sul destino di Diouf: da titolare fisso e giocatore a cui non rinunciava praticamente mai a non scendere mai in campo. Difficile che possano essere fatte delle riflessioni a gennaio, ma lui stesso adesso pretende più spazio perché non vuole perdere anche la maglia della Francia, visto che Zidane ha dimostrato di riporre fiducia nei suoi confronti.