Inter, Carlos Augusto: "Pronti per una grande partita, è il mio miglior momento"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:26Serie A
autore Marco Pieracci
25.11.2026 20:26Serie A
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Carlos Augusto, difensore brasiliano dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro lo Stoccarda: "Abbiamo lavorato questi due giorni, non possiamo farci ribaltare. Siamo concentrati soltanto su di noi stessi, per continuare il percorso in Champions. Giochiamo in casa, siamo pronti per fare una grande partita".
In questa stagione stai alzando il livello?
"Giocando con compagni così bravi riesci a migliorare, io lo faccio in due ruoli e avere continuità è importante: è il mio miglior momento da quando sono all'Inter e spero di continuare così".
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