Inter, Chivu: "Thuram lo abbiamo gestito, Lautaro entrerà nel secondo tempo"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:22Serie A
autore Marco Pieracci
25.11.2026 20:22Serie A
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Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è stato intervistato da Sky Sport a pochi minuti dalla gara di Champions League in casa con lo Stoccarda: "Bisogna essere la nostra miglior versione, siamo consapevoli dell'importanza di questa partita per quelle che sono le nostre ambizioni. Giochiamo in casa e bisogna dare continuità agli ultimi risultati positivi in Champions".
Come stanno Thuram e Lautaro?
"Thuram lo abbiamo gestito ieri, negli ultimi mesi le ha giocate tutte ma sta bene. Oggi partono lui e Pio, Lautaro sta riprendendo la condizione e sarà pronto a subentrare nel secondo tempo".
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