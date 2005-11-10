Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è stato intervistato da Sky Sport a pochi minuti dalla gara di Champions League in casa con lo Stoccarda: "Bisogna essere la nostra miglior versione, siamo consapevoli dell'importanza di questa partita per quelle che sono le nostre ambizioni. Giochiamo in casa e bisogna dare continuità agli ultimi risultati positivi in Champions".

Come stanno Thuram e Lautaro?

"Thuram lo abbiamo gestito ieri, negli ultimi mesi le ha giocate tutte ma sta bene. Oggi partono lui e Pio, Lautaro sta riprendendo la condizione e sarà pronto a subentrare nel secondo tempo".