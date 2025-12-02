Inter, un mese per la vetta: scudo contro le critiche e arrivare alla gara col Napoli da capolista

La data sul calendario è già cerchiata in rosso: l'11 gennaio. E' il giorno di Inter-Napoli, super sfida di San Siro. I nerazzurri sono reduci dal successo in casa del Pisa di domenica scorsa, match che ha spazzato via un po' di critiche arrivate dopo le ultime sconfitte nel derby e contro l'Atletico Madrid e ha rilanciato la squadra di Cristian Chivu per la vetta della classifica. Con la vittoria firmata Lautaro, è arrivato l'aggancio alla Roma rimanendo in scia del tandem di testa formato da Milan e dai partenopei di Conte.

Un piano per la vetta

Adesso c'è solo voglia di lavorare e cercare di tornare il più presto in vetta alla classifica. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'intenzione è quella di conquistare la prima posizione nel mese di dicembre per affrontare lo scontro diretto con gli azzurri davanti a tutti. Questo è l'obiettivo del gruppo che vuole allontanare le ultime critiche.

Il calendario dell'Inter

Un mese molto intenso che parte domani sera dalla gara di Coppa Italia contro il Venezia a San Siro e prosegue sabato con il big match, sempre in casa, contro il Como di Fabregas. Super sfida di Champions martedì 9 dicembre quando al “Meazza” arriverà il Liverpool che precederà la trasferta di Marassi contro il Genoa del 14 dicembre. Il 19 ci sarà la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna e lunedì 22 l’eventuale finale. Poi dopo Natale ci sarà un terzetto di partite insidiose e ravvicinate. Si partirà il 28 dicembre con la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta poi ancora il Bologna il 4 gennaio e il Parma il 7.