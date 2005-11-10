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Italia, dodici anni di insuccessi non si cancellano con la Francia. Servirà tempo. Ronaldinho illumina Ravenna, ma snobba i compagni. Adise, auguri

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Giorgio Perinetti
Oggi alle 23:08L'occhio del DS
autore Giorgio Perinetti
15.11.2026 23:08L'occhio del DS
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Classe 1951, Direttore Sportivo di lungo corso, ama definirsi "dirigente anziano ma con idee giovani". In attesa di nuove, tra le sue esperienze Palermo, Juventus, Roma, Napoli, Siena, Avellino e Bari.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Serata amara per l'Italia contro un Belgio che è certamente avversario forte. Si sapeva. L'eccessiva euforia della vittoria contro la Francia non ci ha fatto affrontare la partita contro un avversario di livello. Pur dando ampiamente atto a Roberto Mancini così come a Silvio Baldini di aver restituito autostima agli azzurri tramite un processo di deresponsabilizzazione da una pressione esagerata, non si può pensare che dodici anni di insuccessi possano essere cancellati da due ottimi risultati l'ultimo contro una Francia di Zidane ancora inespressa.

Il lavoro deve essere di rivoluzione di mentalità, recupero di caratteristiche tecniche di tradizione, applicazione all'intensità. Ci vorrà tempo.
La Nazionale può incentivare ma non sostituire inoltre la necessità di riforme ormai inderogabili e che devono al di là del Presidente Federale che dovrà gestirle, essere attuate come sistema.

Il Ravenna oggi ha regalato agli appassionati di calcio un tuffo nel passato. Quindi il ritorno in campo da parte di Ronaldinho. Il suo esordio ci riporta di colpo nel calcio più amato, quello governato dal talento. Sarà pure un flash ma ha illuminato una giornata da vivere e da serbare nella bacheca dei grandi ricordi. Meno apprezzabile che non abbia visto il secondo tempo della sua squadra in panchina.

Chiudo con gli auguri di rito all'ADISE, riferimento per i direttori sportivi in Italia. L'Associazione compie cinquant'anni, la maggior parte da me vissuti come Consigliere. Sarebbe troppo lungo e complicato spiegare quanti benefici abbia portato al ruolo dei Direttori Sportivi in termini di miglioramento, di assistenza e di credibilità. Mi auguro che il Presidente Marotta possa continuare a sovrintendere alla crescita del ruolo e che l'Associazione si ponga sempre maggiormente come riferimento e come veicolo di aggiornamento per il sostegno di una categoria spesso male interpretata ma sempre al servizio del Sistema calcistico nazionale ad ogni livello.

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