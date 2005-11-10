Italia-Francia, San Siro è tutto esaurito: oltre 71.000 spettatori, incasso di quasi 2,5 milioni
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Giacomo Iacobellis
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12.11.2026 21:53Serie A
Il Meazza registra il tutto esaurito per Italia-Francia: 71.452 spettatori e un incasso di 2.378.042 euro. Intanto il primo tempo è finito 1-1.
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San Siro risponde presente, e lo fa nel modo più bello: con il tutto esaurito. Italia-Francia ha richiamato ben 71.452 spettatori questa sera sugli spalti del Meazza, per un incasso complessivo di 2.378.042 euro. Numeri importanti, che raccontano molto più di una semplice serata di calcio e certificano il ritrovato entusiasmo attorno alla Nazionale.
La risposta del pubblico è un segnale significativo per Roberto Mancini e per il nuovo corso azzurro. L'Italia torna a riempire uno degli stadi più importanti del Paese, con oltre 70mila tifosi pronti a sostenere Esposito e compagni anche nella ripresa, dopo l'1-1 con cui si è concluso il primo tempo.
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