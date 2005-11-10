L'Italia è sotto 3-1, Gasp non risponderà a Sabatini, che hype per il Gaucho: le top news delle 22

Serata ricca di spunti dal mondo del calcio, dalle Nazionali alla Serie C: l'Italia fatica contro il Belgio in Nations League dopo 45 minuti di gioco, mentre Gian Piero Gasperini prende posizione sul caso Sabatini-Massara. Intanto, il ritorno in campo di Ronaldinho continua a far parlare, tra le emozioni dei suoi nuovi compagni e una vetrina internazionale arrivata fino a Times Square.

Il Belgio è avanti 3-1 sull'Italia al 45'

Primo tempo non semplice per gli azzurri allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Pio Esposito, arrivato all'undicesimo minuto, il Belgio ha ribaltato il risultato con De Cuyper, Ngoy e Doku, portandosi sul 3-1 già prima della mezz'ora. La Nazionale di Van Bommel ha continuato a controllare la partita, con Donnarumma decisivo nel finale di frazione per evitare il poker su una conclusione di De Bruyne.

Mister Gasperini non risponde a Sabatini sul caso Massara

Il tecnico della Roma non intende replicare alle ricostruzioni di Walter Sabatini sulla rottura con Ricky Massara. L'ex dirigente aveva raccontato di un episodio in cui Gasperini avrebbe spintonato Massara davanti alla squadra giallorossa. Dalla Roma filtra inoltre che l'allenatore abbia dato mandato ai propri legali di tutelarsi nelle sedi ritenute opportune.

La gioia dei compagni di Ronaldinha al Ravenna

Massimo Donati, difensore del Ravenna e autore del primo gol nel 2-0 contro il Forlì, ha espresso l'emozione di condividere il campo con il brasiliano. "Non ho mai avuto dubbi sul suo impegno, un campione lo è per sempre", ha dichiarato, aggiungendo di essersi divertito a giocare con lui e auspicando un suo ritorno in squadra.

Gli occhi di Times Square sul ritorno del Gaucho

Il ritorno in campo del fuoriclasse brasiliano ha conquistato anche una vetrina internazionale. Tra le emittenti che hanno trasmesso Ravenna-Forlì c'era CBS, che ha proposto le immagini della partita anche sui maxischermi di Times Square, nel cuore di Manhattan. Un palcoscenico prestigioso per il ritorno di una leggenda e per una giornata storica per il calcio di Serie C.