Rigore negato agli azzurri, poi Moreira chiude la partita: 4-1 per il Belgio a Bruxelles
Il Belgio si porta sul 4-1 a dieci minuti dal novantesimo minuto, nell'ultima partita della fase a gironi di Nations League
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Da un possibile rigore al gol della condanna definitiva. A Bruxelles arriva il 4-1 del Belgio, firmato dal milanista Diego Moreira, che sancisce la sconfitta della Nazionale italiana nell’ultima partita della fase a gironi di Nations League. L’azione arriva dopo le proteste azzurre per un possibile calcio di rigore.
Le proteste, poi assist di KDB
L’Italia chiede un rigore per un tiro di Vergara parato da un avversario in area di rigore: le braccia di Mechele sono aderenti al corpo, anche se il gomito destro sembra leggermente aperto. Nessun dubbio per il direttore di gara, e nemmeno per Doku, che parte in sgroppata velocissima.
La palla arriva poi a De Bruyne, che serve Moreira per la rete del 4-1.
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