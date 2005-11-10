Tutte le voci dal premio La Clessidra. Da Alvini a Giaccherini

Nel corso del TMW News di oggi spazio a tutte le voci raccolte a margine della diciassettesima edizione del premio 'La Clessidra' che si è tenuto ieri sera a Sansepolcro e Anghiari. Al centro dell'evento è stato organizzato un talk-show dal titolo "Oltre il risultato: le scelte che hanno trasformato il talento in storia". Tanti i personaggi illustri del mondo del calcio tra i premiati. Su tutto Massimilano Alvini, tecnico della sorpresa Frosinone che ha anche raccontato come questi risultati siano figli "dell'organizzazione della società, in tutte le figure. Dagli americani a Stirpe, fino a Castagnini e D'Oronzo: è visione. Non abbiamo fatto niente, però: sappiamo qual è il nostro percorso e l'obiettivo, rimanere in Serie A. A quel punto potremo programmare qualcosa di diverso".

Le parole di Giaccherini sulla Juve

Tra i premiati anche Emanuele Giaccherini che si è soffermato sul rendimento della Juventus. "Manca qualche nome, dei giocatori he abbiano un carisma diverso rispetto a chi è in questo momento alla Juve. Manca il DNA, lo spirito e l'appartenenza: Spalletti è un grandissimo allenatore e sa cosa serve ma ha un lavoro difficile da fare". Durante il programma vi proporremo anche interviste a Claudio Sala, grande protagonista dello scudetto del Torino del '76, Nanu Galderisi ex attaccante di Juve e Verona e Sandro Sabatini, voce di SportMediaset.

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