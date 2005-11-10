I segreti del Frosinone. Il mercato delle big

Nel corso del TMW spazio alle parole del ds Frosinone Renzo Castagnini che oggi è stato ospite della redazione di Tuttomercatoweb.com. Il dirigente del club frusinate racconta alcune delle caratteristiche della squadra che per adesso è la grande rivelazione del campionato. Si sofferma sulle qualità di Alvini per poi analizzare anche il mercato che verrà: da Raimondo ora in prestito dal Bologna a Kvernadze, altro elemento valorizzato dal Frosinone e che piace a tante big.

Un mese e mezzo al mercato

Inizia ad avvicinarsi la sessione invernale delle trattative: durante il programma focus sulle possibili mosse delle big mettendo nel mirino gli obiettivi che hanno in mente le primissime della classe. Spazio poi a due interviste, la prima a Riccardo Stefanelli, membro del cda del Milan e l'altra a Milena Bertolini ex ct della nazionale femminile. Entrambi sono stati premiati al Premio La Clessidra a Sansepolcro e Anghiari.

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