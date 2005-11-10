Italia U17, i 27 convocati di Pasqual per le sfide ad Armenia e Francia: tutti classe 2010
Dimitri Conti
Manuel Pasqual, commissario tecnico dell'Italia Under 17, ha diramato la lista dei giocatori da lui convocati per uno stage di preparazione al primo turno delle qualificazioni europee, in programma dall’11 al 17 novembre in Armenia, che si terrà dal 4 al 7 novembre a Novarello.
Convocati tutti classe 2010
L’Italia, inserita nel Gruppo 10, esordirà mercoledì 11 novembre (ore 9), allo stadio ‘Vahagn Tumasyan’ di Abovyan, contro il Lussemburgo, per poi affrontare l’Armenia, padrona di casa, sabato 14 novembre (ore 12) all’FFA Academy Stadium di Erevan, prima di tornare a Abovyan, martedì 17 novembre (ore 11), per sfidare la Francia. Di seguito la lista dei 27 giocatori convocati, tutti classe 2010.
Portieri: Umberto Costante (Inter), Filippo Rondelli (Atalanta);
Difensori: Christian Bacuzzi (Milan), Mattia Barbone (Fiorentina), Dennis Beldenti (Fiorentina), Lorenzo Damonte (Genoa), Lorenzo Dattilo (Roma), Alessandro Ghiotto (Juventus), Diego Lucarelli (Inter), Federico Marchello (Milan), Sebastian Mattei (Roma), Jeff Odje (Atalanta);
Centrocampisti: Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Noham Blandina (Genoa), Stefano Camara (Vicenza), Cristian Norelli (Cremonese), Edoardo Rastello (Juventus), Roberto Scaglione (Parma), Abdou Samath Seye (Milan), Cristian Sorrentino (Milan);
Attaccanti: Gabriele Borsa (Milan), Achille Cauli (Como), Fortune Erhunmwun Egharevba (Fiorentina), Michele Elena (Lazio), David Furlan (Hellas Verona), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus).