Fabiano Parisi, la rottura del legamento crociato lo farà rientrare (almeno) a gennaio 2027

Quanto manca Fabiano Parisi alla Fiorentina? Nella scorsa stagione, quando Paolo Vanoli gli ha cambiato ruolo - da esterno a sinistra ad ala destra - è stato uno dei più positivi nella seconda parte di annata. Poi però la rottura del legamento crociato lo ha costretto a rimanere ai box da maggio in poi. Un infortunio che non può essere accorciato, perché servono almeno sei o sette mesi per rientrare, di certo mai al top.

Gennaio prossimo

Così la sensazione è che possa davvero essere un rinforzo invernale. Certo, in quella zona di campo c'è già un certo Franco Mastantuono che rappresenta una delle certezze di questo undici. "C’è stato un contatto avuto con Vanoli quando eravamo in emergenza. Mi chiamò negli spogliatoi e mi disse “so che hai fatto anche il quinto di destra l'anno scorso e io vorrei farti giocare alto a destra...”. Sarebbe stato per la partita del Franchi contro l'Udinese e io ho detto subito sì, perché c'era bisogno e perché ero un po’ l'unico in quel momento che avrebbe potuto farlo".

invece come terzino a sinistra potrebbe avere più spazio, anche se in questo periodo sono stati provati Valdepenas e Viery, ma anche Joao Mario come possibile soluzione tampone. Non sarà però semplice visto che proprio il tecnico aveva deciso di utilizzarlo più avanti. Però è anche vero che sarebbe difficile togliere l'argentino dall'undici titolare.