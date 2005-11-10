Mauro: "Lazio o Roma, meglio lo Scudetto a una di loro che alla solita Inter"

L'ex attaccante Massimo Mauro, oggi opinionista in tv per Sport Mediaset, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport di oggi sui principali temi di Serie A: "La Lazio è una meravigliosa realtà e le va riconosciuto, Gattuso ha fatto dare il 120% a diversi giocatori: queste prime 11 partite non sono un caso. Non me la sento di dire che lotterà per lo Scudetto, ma mi farebbe molto piacere se ci fosse una sorpresa e vincesse una romana e non l'Inter". Magari la Roma allora, gli suggeriscono: "L'altra realtà che mi sta piacendo di più. Regge perché Gasperini manda a quel paese chi gli dice di gestire. Poi però c'è la solita Inter…".

Una critica all'Inter? Sì, su Ausilio

E sull'Inter si sofferma appunto Mauro: "L'unico scivolone grosso è stato con il Milan, se regge nei punti chiave vince con 10 punti di vantaggio sulla seconda. Però i big devono mantenere il livello altissimo degli ultimi anni. Una cosa però non è andata bene, la perdita di Ausilio. I dirigenti non fanno gol, ma chi sa fare il lavoro di direttore sportivo mantiene l'equilibrio. Ausilio è un maestro".

Le parole su Milan, Juve, Como e Napoli

Mauro si addentra poi nelle altre realtà di Serie A: "Milan e Juventus sono indecifrabili. Non sai mai cosa dire, le sconfitte sono state pesantissime: ero a Juventus-Lazio e sembrava una squadra di Serie A contro una di C, poi però ci sono stati Juve-Napoli e il derby di Milano. Non sono grandi perché non hanno continuità, sono inaffidabili. Como? Non esce ridimensionato da nessuna prestazione, non si sono montati la testa. Sono ancora la splendida realtà dell'anno scorso, con qualche scivolone. Un'altra qualificazione in Champions sarebbe un miracolo straordinario. Napoli? Messo ancora peggio di Milan e Juve, sui risultati. Conte l'anno scorso ha vissuto la stessa storia che vive ora Allegri. Bisogna che San Gennaro si dia da fare, puoi prendertela con allenatore o presidente ma ogni partita mancano 5-6 giocatori. Anche la Juve, comunque, e Spalletti non ne ha mai parlato: questo è molto apprezzabile".