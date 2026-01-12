Juve, Spalletti: "Ci siamo guadagnati la bicicletta che sognavamo. Ora dobbiamo pedalare"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfonid i Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Cremonese:

Juve tornata in corsa anche per il titolo

"Noi ci siamo guadagnati la bicicletta che sognavamo. Ora c'è da pedalare più forte perché quando ti poni a un confronto contro squadre che lottano per la Champions come ci sono in Italia devi sempre lasciare dei segni sul campo".

Sugli obiettivi della squadra

"Bisogna andare a spingere in maniera naturale. Viviamo un ambiente di questo genere, dobbiamo essere ambiziosi e questa spinta di migliorarci deve venire naturalmente. Fa parte della storia che ci ha preceduto".

Sui singoli

"È il calcio che ci dà la possibilità attraverso le giocate dei campioni. Il segreto è far capire che sono loro i protagonisti e che loro devono tirar fuori qualcosa dentro lo scorrimento della partita che li liberi da questi 10 duelli".