Juventus, Spalletti: "Domani giocano Sarr e Kelly. E probabilmente anche Kolo Muani"

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani contro l'AZ Alkmaar: "Le scelte vengono abbastanza facili, qualcuno lo dobbiamo far riposare... Entreranno Sarr, entrerà Kelly dall'inizio, dobbiamo assolutamente ruotare qualcosa davanti. La società ha lavorato in maniera importante per metterci a disposizione Ekhator. Poi però ci sono minutaggi ridotti, considerando anche che dovremo stare attenti nel poter cambiare qualcosa nella partita che avremo fra tre giorni".

Riposerà anche Kolo Muani?

"Davanti abbiamo possibilità di sostituire qualcuno e spezzargli la fatica. I 60 minuti li recuperi bene, quando aggiungi anche i 20-30 minuti finali diventa più pesante. Davanti cercheremo di dare qualche alternativa a Kolo, ma vediamo domani. Probabilmente partirà, perché gli abbiamo tolto dei minuti nell'ultima partita e sarà più fresco. La squadra ha dato una risposta sul campo, non dovremo pensare tanto a cosa fare ma più al come farlo".

Sorpreso da Alajbegovic?

"Si è preso responsabilità importanti, un giovane come lui di solito si accoda nelle difficoltà, lui invece ha dato un contributo importante per ribaltarle le difficoltà. Era stato preso come prospettiva, ma visto il suo momento e la sua risposta siamo felici di utilizzarlo e di dargli qualche responsabilità. E' bello vedergli dare queste risposte, ma bisogna restare tranquilli perché diventa difficile giocare sempre. Domani comunque sarà in campo per uno spezzone di partita".