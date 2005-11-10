Turchia, il Besiktas di Italiano travolge il Gençlerbirliği: decide una doppietta di Vlahovic
Alessandra Stefanelli
Il Besiktas conquista una netta vittoria nell'undicesima giornata della Süper Lig turca, superando per 3-0 il Gençlerbirliği al Tüpraş Stadium. Grande protagonista della serata Dusan Vlahovic, autore di una doppietta che indirizza la partita già nel primo tempo. I padroni di casa sbloccano il risultato al 20' grazie all'attaccante serbo. Appena due minuti più tardi, gli ospiti restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Metehan Baltacı, complicando ulteriormente la propria situazione. Il Besiktas approfitta della superiorità numerica e al 45' trova il raddoppio ancora con Vlahovic, che firma il 2-0 e permette ai bianconeri di andare all'intervallo con un vantaggio rassicurante.
Besiktas-Gençlerbirliği, Poku firma il tris nel finale
Nella ripresa il Besiktas continua a controllare la partita, andando vicino al terzo gol in diverse occasioni. Al 59' Orkun Kökçü impegna il portiere İrfan Can Eğribayat con una conclusione potente, mentre un minuto più tardi è ancora Vlahovic a sfiorare la rete, trovando la risposta dell'estremo difensore ospite. Il risultato cambia nuovamente all'85', quando Vlahovic serve in profondità Trossard, bravo a superare il portiere con un pallonetto. Sulla linea di porta interviene Poku, che deposita il pallone in rete e firma il definitivo 3-0. Il Besiktas chiude così una serata convincente, conquistando tre punti senza subire gol. Per il Gençlerbirliği, invece, una partita pesantemente condizionata dall'espulsione arrivata dopo appena 22 minuti.