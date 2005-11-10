Vlahovic non rimpiange la Juve. Un gol ogni 81': da solo ha segnato più di Kolo Muani-Woltemade

C'era una volta la Juventus di Dusan Vlahovic, la Juventus con un centravanti di ruolo, la Juventus alle prese con un rinnovo mai arrivato dell'attaccante serbo. In estate, infatti, è arrivato l'addio al campionato italiano, a parametro zero, e la firma con il Besiktas, dove ha ritrovato il suo vecchio amore in panchina, quel Vincenzo Italiano che lo aveva già allenato alla Fiorentina, in quella splendida prima parte di stagione dove riuscì a segnare 17 reti nelle prime 21 giornate di Serie A.

Fin dall'inizio solo e soltanto gol

Vlahovic ha scelto la Turchia, per il contratto importante, senza dubbio, ma anche per il tecnico che, ancora una volta lo sta valorizzando al meglio. Dal suo arrivo al Besiktas il serbo ha infatti segnato 9 gol in 9 presenze in SuperLig, per una media gol pazzesca, visto che ha segnato una rete ogni 81 minuti. La sua avventura nel campionato turco sta dunque procedendo a gonfie vele e dopo un periodo non semplicissimo alla Juventus, con tanto di fischi ricevuti a più riprese da una parte dei tifosi, gli stessi che oggi magari lo rimpiangono, sta vivendo un momento d'oro.

Vlahovic da solo ha segnato più gol della coppia Kolo Muani-Woltemade

Per sostituirlo la Juventus è andata a prendere, la scorsa estate, due giocatori: Randal Kolo Muani e Nick Woltemade. Ma le cose, con il francese e il tedesco, non stanno andando al meglio, almeno fino a ora. Il dato più importante è quello relativo ai gol fatti finora: nove, appunto, quelli di Vlahovic, quattro a testa (uno solo, per entrambi, in Serie A e tre in Europa League) per l'ex PSG e l'attaccante per un totale di otto, uno in meno, dunque, di quelli segnati dal serbo. Numeri che la dicono lunga sia sul come stia andando la stagione di Vlahovic che sulle difficoltà del nuovo tandem d'attacco bianconero.