Juventus, il 9 gennaio la partita per ricordare Vialli: da Del Piero a Lippi, in campo tanti ex
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 12:53Serie A
autore Giacomo Iacobellis
20.11.2026 12:53Serie A
L'amichevole di beneficenza "Friends for a Legend" si svolgerà il prossimo 9 gennaio tra le mura dell'Inalpi Arena di Torino.
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© foto di Uefa/Image Sport
Un grande appuntamento per ricordare Gianluca Vialli. Come annunciato dai canali social della Juventus, il prossimo 9 gennaio tra le mura dell'Inalpi Arena di Torino si terrà l'evento "Friends for a Legend", una partita speciale che vedrà in campo tante leggende bianconere.
Da Del Piero a Lippi, quanti ex bianconeri
Nel simpatico video pubblicato sul profilo Instagram della Vecchia Signora si vedono Ciro Ferrara, Fabrizio Ravanelli e tanti altri ex calciatori della Juve come Moreno Torricelli o Angelo Di Livio, fino all'arrivo nello spogliatoio di capitan Alessandro Del Piero. "Ci ricordiamo ancora come si fa?", chiede il numero 10 ai compagni.
A chiudere la scenetta è infine mister Marcello Lippi, che convoca la squadra ed esclama divertito: "Dai ragazzi, testa bassa e lavorare".
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